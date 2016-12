Trends For sale – Erfolgreiches Webprojekt trendish.de in gute Hände abzugeben

Regelmässige Besucher unseres Blogs werden es bereits bemerkt haben. Uns fehlt seit einigen Monaten die Zeit und Kraft mit der gleichen Intensität und Sorgfalt an unseren Lieblingsthemen zu arbeiten und darüber zu recherchieren wie wir es bisher gemacht hatten. Nach über 8 Jahren Spaß und Arbeit an unserem Trendish Blog mit Mode, Accessoires, Kosmetik, Haushalt, Möbel, Media, Foto, Musik, Design, Internet, Web, Auto, Sport, Games, Technik, Kommunikation und Lifestyle haben wir nun einige neue Projekte am Start und möchten daher Domain, Webprojekt und Kunden von trendish.de in gute Hände abgeben. Wir haben nach wie vor viele treue Besucher und Kunden und über 50.000 Siteviews im Monat, die uns verpflichten, das Projekt nicht einfach so zu schliessen, sondern möglichst an jemand abzugeben, der in über 1000 handverlesenen Artikeln zu Trends und Insights zu vielen aktuellen Themen eine gute Basis für einen Neustart sieht.

Unsere Reichweite in Deutschland ist groß und wir werden mit trendish.de in vielen bekannten und anerkannten Webverzeichnissen geführt und lobend und positiv erwähnt. Unsere übersichtliche Artikelstruktur bietet diverse Möglichkeiten der Affiliate Nutzung. Wir haben bisher weitestgehend auf Werbebanner verzichtet und trotzdem stets unseren Kunden und Besuchern die bestmögliche Präsentation neuer Trendprodukte aus den unterschiedlichsten Bereichen ermöglicht. Ob Foto, Video, Gewinnspiel oder Produktbeschreibung, auf trendish.de gibt es diverse und vielfältige Möglichkeiten neue Trends und Produkte aus Mode, Accessoires, Kosmetik, Haushalt, Möbel, Media, Foto, Musik, Design, Internet, Web, Auto, Sport, Games, Technik, Kommunikation und Lifestyle zu präsentieren und zu verlinken.

Der/ die neue Eigentümer/in kann natürlich auch das gesamte Projekt zu einem tollen Fashion oder Technik Shop ausbauen oder erweitern, unsere Besucher und Kunden würden dies sicher sehr schätzen. Natürlich tut es weh, sein ‚Baby‘ zum Verkauf anzubieten, aber wenn man die guten Perspektiven sieht und an eine – stets an neuen Trends interessierte – Leserschaft glaubt, dann scheint es uns derzeit die beste Aussicht auf eine erfolgreiche, engagierte und zukunftsorientierte Weiterführung von trendish.de zu sein. Also, wenn ihr interessiert seid und euch eine ausbaufähige WordPress Blogumgebung bekannt ist und gefällt, dann klickt einfach auf den Sale Button oben und schickt uns euer Gebot und nennt uns bitte auch die Gründe, warum ihr an trendish.de interessiert seid und was ihr für Pläne damit habt. Sollte uns euer Konzept und Angebot gefallen, melden wir uns bestimmt. Unseriöse oder unglaubhafte Angebote werden leider nicht beantwortet.

Herzliche Grüße von eurer Trendish Redaktion

