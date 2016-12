Trend TV – Schwedenthriller ‚Die Brücke‘ kommt 2016 in der dritten Staffel

Die Östersundbrücke zwischen Schweden und Dänemark markiert nicht nur eine grenzüberschreitende skandinavische Verkehrsverbindung sondern für die Fans skandinavischer Krimikultur auch einen echten Krimi TV Trend der Extraklasse. Bereits zwei Staffeln der international erfolgreichen Krimireihe von Autor Hans Rosenfeldt konnten wir begeistert im deutschen Fernsehen verfolgen und nun läuft in Schweden bereits die abgedrehte neue dritte Staffel mit der schwedischen Ermittlerin Saga Norén, die mit ihrem unterkühlten Sex-Appeal und der Inselbegabung dank Asberger Syndrom für Megaquoten nicht nur in Dänemark und Schweden sorgte, sondern auch in Deutschland, Großbritannien und den USA auf Begeisterung stieß. In den USA ist nun sogar ein Remake der Serie geplant, ähnlich des Remakes von Verblendung aus der Millennium-Trilogie des Autors Stieg Larsson.

Die erste Staffel mit dem eigentlichen Titel „Die Brücke – Transit in den Tod“ beginnt im ersten Teil mit einer am Rumpf getrennten Leiche, die auf der oben genannten Brücke zur Hälfte auf der dänischen Seite und zur Hälfte auf der schwedischen Seite liegt, was die schwedische Ermittlerin zu einer Zusammenarbeit mit ihrem dänischen Kollegen Martin Rohde zwingt. Auch wenn Saga Norén durch ihr Asberger Syndrom kaum in der Lage ist sich ihren Kollegen und Freunden emphatisch zu nähern und stets an den eigenen Gefühlen und denen der anderen scheitert, findet der dänische Kommissar einen besonderen Zugang zu ihr, was allerdings auf Kosten seiner eigenen Familie geschieht. In der zweiten Staffel findet diese unheilvolle Beziehung ihren Höhepunkt in der Ermordung von Martins Sohn und das Saga Martin sogar für den Mord am Mörder seines Sohnes verhaften muss.

Im dritten Teil dreht sich wieder alles um einen oder mehrere geheimnisvolle Serienmörder, die vor einem sozial-politischen Hintergrund, grausame Morde begehen und inszenieren, um auf vermeintliche Missstände hinzuweisen. Da Martin noch im Gefängnis sitzt, bekommt Saga neue Partner an die Seite und der neue Trailer und die ersten Kopien der schwedischen Originalserie auf Youtube versprechen wieder atemlose Spannung und düster skandinavische Thrillerszenen. Auch wieder dabei ist die Titelmusik der dänischen Kult-Ambient Band Choir Of Young Believers, deren Song ‚Hollow Talk‘ so gut zur traumatischen Stimmung über dem Meeressund passt, wie die Narben im Gesicht der Saga Norén alias Schauspielerin Sofia Helin. Im Februar 2016 kommt dann nicht nur ‚Die Brücke‘ Staffel 3 ins ZDF, sondern gleichzeitig auch der Choir Of Young Believers auf ihrer Tournee für drei Termine nach Deutschland. Absolutes Trend TV mit cooler Musik und bloß nicht verpassen!

