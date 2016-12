Sunday Indie Dance Soundcloud Trend Specials – Listen & Download

Soundcloud ist noch immer unsere beste Quelle für gute und tanzbare neue Musik. Unter dem Stichwort Indie Dance findet ihr dort besten Indie Labels, DJs und new Artists, deren Musik uns fast immer danach durch die Arbeitswoche begleitet und dazu führt, dass das Leben ein Stückchen leichter wird. Auch unser Lieblings Sound und Musikblogs machen es uns leichter, schnell und ohne große Mühe, die Songs zu finden, die nicht nur verdammt gut und nach vorn abgehen, sondern geben uns auch immer wieder den Indie Blick auf neue Künstler und Musiker oder Remixes und Bootlegs, die manchmal besser als das Original sind. Hier unten findet ihr unsere Sunday Indie Dance Playlist für euch und wie immer haben wir darauf geachtet, das alle Songs For free und Easy Downloadbar sind. Wer darüber mehr angesagte Songs hören will, findet diese natürlich wie immer bei trendish auf Twitter. Habt einen schönen Herbstanfang und geniesst die letzten Sonnentage.

Playlist:

1. Audalanche – Sky Groove ft. Avien

2. Hunter & Skibblez – Natsumi || 夏美

3. Villette – Demons

4. MotiBo – The Stars

5. Avon Guard – Forget (Modernphase Remix)

6. Woolfy Vs. Projections – Josephine

7. Breakbot – Back For More

8. Chrome Sparks – Mannus & Venus

9. Hess Is More – Youarenotaprimate (Dimitri From Paris At The Loft Instrumental)

10. Kids At Midnight – Electrified

11. DOMINIQUE – Don’t (FØRTE Remix)

12. Oshan – Dafty (Feat. Krue)

13. CloZee – Koto

14. Autograf – Running.

Gefunden und mehr dazu bei Soundcloud

