Sphero 2.0 – Der coolste App gesteuerte Roboterball – 2015 Trend für Jung und Alt

Es wird Herbst, die Blätter fallen und so langsam wandern die Gedanken Richtung Winter und … ja genau, Weihnachten steht in drei Monaten wieder vor der Tür. Da macht es doch vielleicht Sinn, sich schon mal bei den coolsten Trends in Sachen Spielzeug für Jung und Alt umzusehen. Und so ist uns gerade aufgefallen, dass es den coolen App gesteuerten Roboterball Sphero jetzt in der Version 2.0 gibt und der hat sich mächtig entwickelt in den letzten Jahren. Der kleine Star Wars Androide ist zwar noch immer nicht erwachsen geworden, kann jetzt aber dafür schwimmen und diverse neue Kunststücke im Smartphone Virtual Reality Cyberspace.

Sphero 2.0 ist bestimmt der süsseste Smartphone gesteuerte Roboter im ganzen Universum und jetzt bereits ab 125 Euro bei Amazon zum Schnäppchenpreis zu erwerben. Der Sphero 2.0 ist jetzt was die Technik angeht schneller und erreicht dank des neuen Antriebs Geschwindigkeiten von bis zu 2 m pro Sekunde. Damit ist er doppelt so schnell wie der Original-Sphero. Außerdem ist der neue Sphero 2.0 leuchtender und kann durch die neuen mehrfarbigen LED dreimal heller als der Original-Sphero im Dunkeln strahlen. Dabei leuchtet er in mehr Farben, als das menschliche Auge wahrnehmen kann und so macht das Spielen bei Nacht noch mehr Spaß. Auch seine Freiheit ist ihm wichtig und duch die Bluetooth-Konnektivität gelingen ihm bis zu 30 Meter freier Lauf. Aber auch die Umwelt macht ihm weniger zu schaffen, er ist jetzt nämlich wasserdicht, Schmutzabweisend und stoßfest und kann auch noch einen separat erhältlichen kleinen Noppenanzug tragen.

Der kleine intelligente Roboterball bietet neue und unzählige Spielmöglichkeiten. Über 25 Apps und Spiele versprechen Spaß ohne Ende! Erkunde die faszinierende Welt der Augmented Reality auch auf eigene Faust und programmiere deinen Sphero einfach selbst – deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Vom Zombies töten mit “The Rolling Dead“ bis zum Golf spielen im eigenen Wohnzimmer: mit den tollen Apps und Spielen wird es niemals langweilig. Auch im Multiplayer- oder Gesellschaftsspiel-Modus kann man den Sphero 2.0. jetzt bespielen. Für Kreative gibt es jetzt das Sphero MacroLab mit dem ihr ohne jegliche Vorkenntnisse kleine Programme und Macros entwickeln könnt. Fortgeschrittene Programmierer können aber auch mit orbBasics leistungsfähige Programme und Apps für den Sphero 2.0 entwickeln. Der Sphero 2.0 ist kompatibel mit iOS 4.0+ und Android-Geräten mit OS 2.2+ sowie Windows Phone 8.0, Windows Tablet 8.1 und Kindle Fire HDX 7″, 8.9″. Nach einer Aufladung stehen ca. 60 Minuten Spielzeit zur Verfügung und in der Basisversion sind Induktionsladegerät, Ladekabel und 2x Rampen schon dabei.

