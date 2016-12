Soundcloud Dancefloor und Indie Trends der Woche – Free Music Downloads

Diese Woche war wieder allerhand los bei Soundcloud und wir haben gestern mal wieder alle Musikblogs und angesagten Labels nach den Schnäppchen der Woche durchwühlt und sind auf einige tolle Songs, Remixes und Bootlegs gestoßen, die es in sich haben und dabei noch kostenlos und For Free sind. Hier unten findet ihr unsere Neuentdeckungen in der Rotation aus dem Indie Dance und Nu Disco Bereich, die sich inzwischen schon auf unserem iPod drehen und hoffentlich auch euch begeistern werden. Listen, Dance and happy Download. Habt ein gesundes Wochenende trotz des Dauerregens da draußen. Mehr gute Songs findet ihr wie immer in unserem trendish Twitter Stream.

Playlist:

1. Autograf – Dream (Zerb Remix)

2. RMXD – Che’Nelle – Feel Good (Robots Can’t Dance Flip)

3. Ryan Riot – Satellite Stories – Anti Lover (Ryan Riot Remix)

4. The Magician (Official) – Magic Tape 54

5. Lindstrøm – Y.M.D. (Lindstrøm Remix)

6. Moon Boots – Dayton – The Sound Of Music (Moon Boots Edit)

7. DâM-FunK – NITE-FUNK ~ Can U Read Me?

8. Mauro Valdemi – Fill Your Life

9. Ducked Ape – Lost In Escape (ft. Lauren Tyler Scott)

