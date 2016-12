Sexy Days in November – Chill and Ambient Alternative Songs from My Old Kentucky Blog

Düster, grau und meist regnerisch wird es für uns hier im November und was liegt da näher als es sich zuhause mit einem Glas Wein und schöner chilliger sexy Ambient und Alternative Musik gemütlich zu machen. Auf der Suche nach neuer und trendiger Indie Dance Musik sind wir auf den Soundcloud My Old Kentucky Blog gestoßen und haben uns sofort in die Zusamenstellung und die Playlist der Songs von Gregory Goodin aus den USA verliebt. Dabei sehr sanfte Melodien, die genau zu unserer momentanen Stimmung passen und tief drinnen im herz auf resonanz stoßen. Nachdenklich und mit wehmütigen Erinnerungen an den Sommer lauschen wir den über 20 Songs und verlieren uns beim Blick aus dem Fenster durch fallende herbstliche Blätterfarben und graue Wolken, die sich wie ein Schleier über die Welt draußen legen. Geniesst die melancholischen Augenblicke der tollen Songs und lasst eure Gedanken treiben mit unserer trendish ‚Sexy days in November‘ Playlist oder bleibt einfach im Bett. Es lohnt sich…

Playlist:

1. Cigarettes After Sex – Keep On Loving You (REO Speedwagon Cover)

2. Niki & The Dove – Play It On My Radio

3. Gorillaz – November Has Come

4. Melet x Obey City – Dance Olivia

5. Wet – Chasing Pavements (Adele cover)

6. Kiiara – Gold

7. Phoria – Melatonin

8. Kita Alexander – Like You Want To

9. Merchandise ft. Dum Dum Girls – Red Sun

10. Lontalius x CutMyLips – Mooncatch

11. Goldlink ft. Anderson Paak – Unique

12. Babyfather ft. Arca – Meditation

13. Liphemra – Did U Cry

14. Lois – Forced Holidays

15. j.viewz ft. Milosh – Don’t Pull Away

16. Francis – Follow Me Home

17. Johnny Jewel ft. Saoirse Ronan – Tell Me

18. Movement – Like Lust

19. Jennylee – Never

20. Yowler – Water

21. GEMS – w/o u

Gefunden und mehr dazu bei Soundcloud

