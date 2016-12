Cinematic Smartcase – die ultimative Super iPhone 8 Kamera bei Kickstarter

Wer heute bei den berühmten und bekannten Filmemachern nachfragt, wird herausfinden, das viele von Ihnen noch am Beginn ihrer Karriere mit der unheimlich praktischen und populären Super-8-Kamera angefangen haben. Der Pistolengriff mit dem Auslöser für den Zeigefinger war ergonomisch die beste Variante um schnell aus der Hüfte zu filmen und die Kamera stets im richtigen Winkel zum Objekt zu halten. Noch heute gibt es Cineasten, die auf die analoge Technik der Retro Kamera stehen und so gibt es auch für unsere Smartphones diverse Apps, die zumindest den unvergleichlichen Look des Filmmaterials nachahmen. Unsere Smartphones von Apple, Samsung und Co. machen es uns, trotz toller Filmqualität, allerdings recht schwer, ergonomisch zu filmen und so manch einem ist dabei schon das teure Smartphone aus der Hand gefallen. So scheint es auch Scott McDonald aus Denver/Colorado und seinem Freund Alex Bogusky ergangen zu sein, denn sie steckten ihr iPhone 6 einfach in das passende Cinematic Smartcase, das einer Super-8-Kamera ähnelt und wollen damit bei Kickstarter jetzt dem Hype des Filmens mit den Smartphone eine neue Dimension und vor allem mehr Ergonomie geben.

Das Cinematic Smartcase ist dabei nicht einfach nur eine Hülle oder ein Case, sondern bringt die vollen Funktionalitäten der Super 8 Kamera direkt zum iPhone 6. Das betrifft sowohl den Pistolengriff mit Auslöser, sondern auch eigens dafür geeignete Objektive zum Wechseln. Dabei dienen iPhone 6 oder 6 Plus nur als Aufnahmegerät für die sie umschließende Kamera mit Weitwinkel-Objektiv, Makro, Tele, Sucher, Aufnahme-Trigger und Anschluss für Mikrofon oder Beleuchtung. Bei Kickstarter kann nun das „Luminati CS1“ Cinematic Smartcase zum Preis von 199 USD vorab geordert werden und die Unterstützung hat bereits die notwendige Anschubfinanzierung zur Produktion erreicht. Zum Start des Filmens wird einfach das iPhone wie eine Film-Kassette von hinten in die Halterung geschoben und verriegelt. Von da an übernimmt das Case die Steuerung des Filmens in voller iPhone Qualität. Über einen Spiegel wird das Bild zum iPhone Objektiv geleitet und mittels Luminati App können dann die Filme bearbeitet werden.

Mit Hilfe der Luminati-App lassen sich dann weitere Einstellungen der Kamera, wie Brennweite, Belichtung, Anzahl der Bilder pro Sekunden und diversen Filtern einstellen und steuern. Nach Angaben von Scott McDonald und Alex Bogusky wird die erste Serienproduktion demnächst starten und das Produkt ab Februar 2016 bei allen bekannten Retailern erhältlich sein. Aus unserer Sicht ein echtes Trendschnäppchen, mit dem man nicht nur besser ergonomisch Filmen kann, sondern bestimmt auch überall Aufsehen beim Filmen erregen wird. So frei nach dem Motto: „Hey, wie Retro ist das denn, mit der Super-8-Kamera in einer Hand und dem Sucher“. Nur Telefonieren kann man offenbar mit dem Case nicht, dazu muss man das iPhone wieder herausziehen.

Gefunden und mehr dazu bei Kickstarter

