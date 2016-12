Amazon Flex – Das Uber Prinzip für Amazon Prime Now im Praxistest

Werden wir bald alle zu Amazon Paketboten? Wenn es nach Amazon in den USA geht, dann beginnt nach der Taxibeförderung Uber für Jedermann und -frau bald auch das Zeitalter der privaten Paketauslieferung und -zustellung. Das von Amazon Flex getaufte Zustellsystem setzt auf Millionen von Zulieferern, die ihren Nachbarn für 18 bis 25 USD pro Stunde den schnellen Amazon Prime Now Zustellungsdienst bieten und das ohne jegliche Anstellung oder Vertrag mit Amazon. Derzeit testet Amazon den neuen Flex Service in Seattle und wenn es gut läuft, dann sollen Manhattan, Chicago und viele andere US-amerikanische Grosstädte bald folgen.

Amazon reagiert damit auf den Druck, den Paketservices und deren Angestellte vielleicht auf den Online Handelsriesen ausüben könnten. Die neuen Streiks bei Amazon oder auch bei den verschiedenen Paketdiensten stellen vor allem Amazon’s schnellen Lieferservice Prime Now in Frage, bei dem Amazon in den USA die Zustellung noch am gleichen Tag verspricht. Die neuen privaten Paketboten können sich bei Amazon über eine Webseite bewerben. Einzige Bedingungen sind ein eigenes Auto, ein Smartphone und ein lupenreiner Leumund, damit man die Zustellungen nicht missbraucht. Amazon hat damit mal wieder einen neuen Trend gestartet, dessen Ausgang, gerade in Hinsicht auf Sozialversicherungen und Risiko der nicht angestellten privaten Zusteller, mal wieder echt fraglich scheint. Letztlich glauben wir, das Amazon damit den Druck auf die gewerblichen Zusteller erhöhen will, Preise weiter zu senken und die Geschwindigkeit noch zu erhöhen.

Ein echt gefährliches Spiel, wenn man den Vergleich zu Uber zieht, dessen Geschäftsmodell weltweit zu reichlich Prozessen und Problemen führt. Aber auf der anderen Seite geht es auch darum, wie man mittels der großen Crowd neue Services realisieren kann, die per bekannten Diensten nicht zu schaffen oder zu finanzieren sind. Wir sind sehr gespannt, wie dieses Experiment ausgeht und ob Amazon bei Erfolg von Flex und Prime Now auch den Sprung auf andere Kontinente und andere Länder versucht. Könnte dann definitiv ein neuer Beschäftigungstrend werden.

Gefunden und mehr dazu bei Amazon Flex

