Akte X – Neuer Trailer und unheimliche Fälle des FBI mit Scully und Moulder ab 2016 bei Fox

Stellt euch vor, es ist 1993 und im TV wird die erste Folge einer Serie übertragen, die Geschichte machen wird. Der Name der Serie Akte X (im englischen X-Files) so kryptisch, wie seine Hauptdarsteller die beiden FBI Agenten für besondere Fälle Scully und Moulder. 2002 enden die unheimlichen Fälle von Scully und Moulder nach 9 Staffeln, 202 Folgen und einem Kinofilm und hinterlassen nicht nur traurige Fans, sondern auch ein neues Genre, in dem Science-Fiction-, Fantasy- und Horror-Elemente miteinander verbunden werden und damit zu dem werden, was wir heute Mystery nennen. Das die beiden Hauptdarsteller nicht immer mit vollem Ernst, sondern auch mit excellentem Humor, Sarkasmus bei der Sache sind. Und stets die Frage, wann sich Moulder endlich in Scully oder umgekehrt verlieben würde, tat einiges zur Popularität der Serie bei. Nun ist es 2015 und der Pay TV Sender Fox will das Duo und seine unheimlichen Fälle mit zunächst 6 neuen Folgen ab 2016 neu beleben.

Damit auch alle damaligen und neuen Fans von Agent Mulder und Agent Scully (wie immer dargestellt von David Duchovny und Gillian Anderson) auch erfahren, dass es bald wieder heisst „I Want To Believe!“ gibt es seit einigen Tagen zwei neue Trailer im Netz und es scheint als wären Scully und Moulder kaum gealtert und nach wie vor überzeugt, dass alle Dinge die zwischen Himmel und Erde passieren irgendwie gesteuert sind. Damit schüren sie weiter die ganz große Verschwörungstheorie, die fast immer die Basis einer guten Mystery Serie ist. So weiß Moulder gleich zu Beginn der neuen Staffel: „Sie überwachen uns, sie spionieren uns aus und behaupten, es sei zu unserer Sicherheit. Wir waren nie in größerer Gefahr.“ Ob er damit Recht hat und ob er Scully wieder von der bevorstehenden Alien Invasion überzeugen kann, werden wir dann ab Januar 2016 bei Fox erfahren.

Das besondere an den X-Akten waren stets die wiederkehrenden, serieninternen Bezüge und eine sich kontinuierlich vergrößernde Anzahl von Nebenfiguren wie etwa „die einsamen Schützen“, „der Raucher“ oder der „Krebskandidat“ oder der V-Mann Alex Krycek. Der Kern der Verschwörer, das Konsortium oder das Syndikat, war nach Auffassung Moulders Außerirdischen zu Diensten, etwa durch geheime medizinische Experimente, um deren geplante Invasion zu unterstützen und im Austausch ihr eigenes Überleben zu sichern. Eine Aufstandsbewegung auf Seiten der Außerirdischen, die im Zusammenhang mit UFO-Entführungen und Vorgängen um die geheimnsivolle Area 51 auftreten, waren die roten Fäden der Serie. Wir haben alle Folgen gesehen und sind natürlich gespannt, was aus Scully, Moulder und allen anderen wichtigen Charaktären der Serie geworden ist und welchen neuen Monstern und Mysterien sich die zwei wieder stellen müssen.

