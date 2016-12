360° Grad Foto und Video Trends mit Ricoh Theta S und Kodak PixPro SP360

Während der Absatz der hochwertigen digitalen Spiegelreflex Kameras stetig zurückgeht, wollen die japanischen Kamerahersteller Ricoh und Kodak jetzt mit neuen 360° Grad Kameras den Markt neu beleben und haben dazu auf der IFA in Berlin ihre neuen Trends und Modelle vorgestellt. Die Welt so zu fotografieren und zu filmen, wie wir sie sehen, nämlich in 360° Grad ist dabei so erstaunlich einfach und gut geworden, dass jetzt nur noch die Preise der Kameras weiter fallen müssen, damit die ganze Welt in Zukunft in 360° Grad HD filmen wird. Dabei ist die technische Umsetzung bei beiden Herstellern durchaus unterschiedlich. Beide haben natürlich die neuen 360° Linsensysteme, aber während Kodak auf nur eine Linse setzt, hat die Ricoh Theta S gleich zwei auf beiden Seiten des flachen Body und verzichtet gänzlich auf Bedienelemente wie Sucher oder Display. Was dabei raus kommt, seht ihr im Video unten.

Das phantastische an beiden Kameras ist die Videofähigkeit, die bei geeignetem Browser dazu benutzt werden kann, vom Betrachter mittels Maussteuerung den 360° Grad Modus im Video zu erkunden. Man klickt einfach auf die Steuerung im Bild und kann dann rechts, links, nach oben oder unten scrollen, ohne das das Video stoppt oder neu aufgebaut werden muß. Die Datenmengen die dabei bewältigt werden müssen, führen im Moment noch dazu, dass Speicher- und Akkulaufzeit der Modelle begrenzt und nicht wechselbar sind, aber 25 bzw. 65 Minuten Video in HD Qualität sind für die meisten Videos, bei denen sich der Einsatz lohnt, auf jeden Fall genug. Wer es also gewohnt ist, jede Menge Selfies während des Sports oder Urlaubs zumachen, braucht hier keine Angst haben. Er oder sie ist immer mit drauf oder mitten drin!

Sowohl Ricoh als auch Kodak haben ihre neuen 360° Grad Kameramodelle naürlich zuerst an Foto- und Videofreaks oder Extremsportler weltweit verteilt, um möglichst spektakuläre Aufnahmen im neuen 360° Grad Modus auf Youtube zu sammeln und das Reinschauen lohnt sich auf jeden Fall. Großes Kino gibt es bei Kodak mit Fallschirmspringern oder Tauchern, während Ricoh da eher auf Natur in Norwegen oder Extremsportler mit Ski und Fallschirm setzt. Während die Ricoh Theta S jetzt ab 350 USD bei Amazon vorbestellbar ist, kann man die Kodak SP360 schon unter 300 USD bestellen und es gibt auch schon jede Menge Zubehör, wie wasserdichtes Gehäuse dazu. Welche dann besser für den jeweiligen Zweck gegeignet ist, muß man dann anhand der Videos und Anwendungsbeispiele selbst herausfinden. Ein großer Trend scheint sich hier abzuzeichnen und wenn unsere heimischen TV Geräte das erst einmal unterstützen, werden wir in einigen Jahren wahrscheinlich kaum noch andere Perspektiven als 360° Grad Filme sehen.

